В Украине выявили преступную группу, которая десять лет подделывала паспорта: детали

На Николаевщине разоблачили группу лиц, которые подделывали паспорта граждан Украины – внешние и внутренние.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



Она отметила, что злоумышленников задержали 22 марта. В состав преступной группы входили по меньшей мере шесть человек.

В частности, среди задержанных есть экс-сотрудник миграционной службы, гражданин Республики Молдова, житель Киевской области и двое жителей Николаевщины.

Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов – справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное.

Сарган добавила, что задержанные занимались преступной деятельностью около 10 лет. Сейчас продолжается расследование.