В Украине вырастут цены на хлеб: известно, насколько

Стоимость хлеба в Украине является самой низкой в Европе, и к концу 2018 года его цена еще вырастет в среднем на 5%. Причиной этого станет рост минимальной зарплаты.

Об этом в Facebook сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его данным, в интернет-гипермаркете Литвы самый дешевый килограмм белого хлеба можно купить за 13,1 гривен, в Польше – по 17,8 гривен, а в Украине – 19,2 гривен.

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"При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть выпечен из украинского зерна. Украинские пекари часто поговаривают, что производить дешевый социальный хлеб является невыгодным. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодным даже в Европе", – написал Дорошенко.

К концу года стоимость хлеба вырастет еще в среднем на 5%. В январе причиной поднятия стоимости будет рост минимальной заработной платы. Но поскольку поднятие планируется лишь на 12%, то это приведет к удорожанию до 3%,

– добавил глава УАПТМ.