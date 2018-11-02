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      В Украине вырастут цены на хлеб: известно, насколько

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      Цены на хлеб в Украине возрастут
      Цены на хлеб в Украине возрастут / Фото из свободных сетей

      Стоимость хлеба в Украине является самой низкой в Европе, и к концу 2018 года его цена еще вырастет в среднем на 5%. Причиной этого станет рост минимальной зарплаты.

      Об этом в Facebook сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

      По его данным, в интернет-гипермаркете Литвы самый дешевый килограмм белого хлеба можно купить за 13,1 гривен, в Польше – по 17,8 гривен, а в Украине – 19,2 гривен.

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      "При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть выпечен из украинского зерна. Украинские пекари часто поговаривают, что производить дешевый социальный хлеб является невыгодным. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодным даже в Европе", – написал Дорошенко.

      К концу года стоимость хлеба вырастет еще в среднем на 5%. В январе причиной поднятия стоимости будет рост минимальной заработной платы. Но поскольку поднятие планируется лишь на 12%, то это приведет к удорожанию до 3%,
      – добавил глава УАПТМ.

       

      Теги: Новости Украины Деньги Европа Цены
      Источник: 24 канал
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