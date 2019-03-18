В Украине вырастут цены на хлеб, сахар и гречку

В Украине подорожают хлеб и мучные изделия, несмотря на успешное начало посевной кампании. Так, в Украине сокращаются посевы под рожь, поэтому ее приходится импортировать. Именно поэтому ржаной хлеб подорожал за год на 22%.

"Любой хлеб у нас пока дешевле, чем в еврососедов, а спрос на него стабилен, поэтому ожидаю рост цен за год на 15%. Как и на муку и макароны", – рассказал в комментарии "Сегодня" глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

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Специалисты также ожидают повышения цен на гречку и сахар. Все потому, что в Украине был избыток гречки, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому цены на крупу вырастут на 10%, подсчитали эксперты.

В то же время стоимость сахара вырастет на 8-10% из-за сокращения площадей посева сахарной свеклы. Но дефицита сахара не будет, уверяют эксперты.