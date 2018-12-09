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      В Украине выросли продажи новых автомобилей

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      Продажи новых авто в Украине выросли на 11 процентов
      Продажи новых авто в Украине выросли на 11 процентов / Фото из открытых источников

      В 2018 году украинский парк коммерческих автомобилей увеличился на 11,5 тысячи новых автомобилей. Это на 11 процентов больше, чем за тот же период 2017 года.

      Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

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      В то же время количество регистрации коммерческих авто за ноябрь на 1,2 процента снизилось, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 1,017 тысячи новых автомобилей.

      Первое место по продажам занимает компания Renault результат которой – 166 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель снизился почти на 2 процента.

      Второе место в компании Fiat, регистрации которой выросли на 3 процента по сравнению с ноябрем 2017 года.

      Mercedes-Benz увеличил реализацию своих новых коммерческих автомобилей на украинском рынке на 69 процентов, что выводит компанию на третье место в рейтинге.

      На четвертом же месте Volkswagen – 87 зарегистрированных авто, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      Теги: Авто Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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