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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      В Украине выросло количество ФЛП: каких и где больше всего

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      ИТ-бизнес развивается больше всего
      ИТ-бизнес развивается больше всего / Getty Images

      В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%. Наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием. Лидируют по количеству новых предпринимателей Харьков и Львов.

      Какие тренды демонстрировал мелкий бизнес в 2018 году – исследовал YouControl.

      4%. – это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная. В общем в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн Фопов.

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      Больше всего малых предпринимателей работают по КВЭД:

      - "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами, напитками и табаком";
      - "Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами";
      - "Компьютерное программирование".

      Зарегистрировано 314 тысяч, или 16% всех ФЛП в Украине.

      Примерно такой же перечень категорий относительно показателей прироста по состоянию на начало 2019 года по сравнению с началом 2018 года. По количественному показателю в ТОПе на первом месте разместилось программирование (+20,7 тысяч ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тысяч), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тысяч).

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      А вот по наибольшему процентному приросту перечень категорий разнообразнее, и в нем лишь один пункт посвящен торговле, хотя впереди все равно программирование:

      • Компьютерное программирование: +27,2%;

      • Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: + 23,8%;

      • Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет: + 23,3%;

      • Специализированная деятельность по дизайну: + 22%;

      • Другие виды образования: +21,2%;

      • Предоставление других информационных услуг: +21,1%;

      • Другая деятельность в сфере здравоохранения: +20,4%;

      • Деятельность в сфере архитектуры: +19,2%;

      • Строительство жилых и нежилых зданий: +19,1%;

      • Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем: +17,7%.

      В пяти из шести выбранных для исследования деловых регионах количество физических лиц-предпринимателей от начала 2018 до начала 2019 увеличилось. Хотя уровень роста у них заметно отличался:

      • в Харьковской области показатель вырос на 9%;

      • во Львовской на 8%;

      • в Днепропетровской на 5%;

      • в Одесской-на 3,2%;

      • в Запорожской на 1,4%.

      • в Винницкой области показатель упал на 0,5%.

      Во всех шести регионах наибольший прирост наблюдался по КВЭД "Компьютерное программирование". Очевидно, именно эти регионы, имеющие достаточно развитые ИТ-рынки, и стали двигателями общего увеличения ФЛП за этим видом деятельности.

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      Теги: Новости Украины Бизнес IT-бизнес
      Источник: 24 канал
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