В Украине выросло количество ФЛП: каких и где больше всего
В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%. Наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием. Лидируют по количеству новых предпринимателей Харьков и Львов.
Какие тренды демонстрировал мелкий бизнес в 2018 году – исследовал YouControl.
4%. – это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная. В общем в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн Фопов.
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Больше всего малых предпринимателей работают по КВЭД:
- "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами, напитками и табаком";
- "Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами";
- "Компьютерное программирование".
Зарегистрировано 314 тысяч, или 16% всех ФЛП в Украине.
Примерно такой же перечень категорий относительно показателей прироста по состоянию на начало 2019 года по сравнению с началом 2018 года. По количественному показателю в ТОПе на первом месте разместилось программирование (+20,7 тысяч ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тысяч), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тысяч).
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А вот по наибольшему процентному приросту перечень категорий разнообразнее, и в нем лишь один пункт посвящен торговле, хотя впереди все равно программирование:
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Компьютерное программирование: +27,2%;
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Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: + 23,8%;
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Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет: + 23,3%;
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Специализированная деятельность по дизайну: + 22%;
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Другие виды образования: +21,2%;
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Предоставление других информационных услуг: +21,1%;
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Другая деятельность в сфере здравоохранения: +20,4%;
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Деятельность в сфере архитектуры: +19,2%;
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Строительство жилых и нежилых зданий: +19,1%;
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Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем: +17,7%.
В пяти из шести выбранных для исследования деловых регионах количество физических лиц-предпринимателей от начала 2018 до начала 2019 увеличилось. Хотя уровень роста у них заметно отличался:
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в Харьковской области показатель вырос на 9%;
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во Львовской на 8%;
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в Днепропетровской на 5%;
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в Одесской-на 3,2%;
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в Запорожской на 1,4%.
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в Винницкой области показатель упал на 0,5%.
Во всех шести регионах наибольший прирост наблюдался по КВЭД "Компьютерное программирование". Очевидно, именно эти регионы, имеющие достаточно развитые ИТ-рынки, и стали двигателями общего увеличения ФЛП за этим видом деятельности.
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