В Украине за первые двое суток нового года от пожаров погибло рекордное количество людей

В Украине за два дня огонь унес жизни 28 человек. Все граждане погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 и 2 января.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Очень досадно, что начинать новый 2019 год приходится печальным антирекордом", – отмечают в пресс-службе ГСЧС. Известно, что основной причиной трагедий является халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

В частности, только на Черниговщине 1 января в пожарах погибли 3 человека. На Луганщине 2 января, во время тушения пожара в доме, огнеборцами было обнаружено тело погибшего мужчины.

Кроме того, на Донетчине произошла трагедия в частном жилом доме. Там возник пожар, во время тушения которого было обнаружено тело погибшей женщины.

В этот же день в городе Благовещенское Кировоградской области огонь унес жизнь еще одного гражданина.

Впереди Рождественские праздники, и для того, чтобы они не были омрачены чрезвычайными происшествиями, спасатели настаивают на неукоснительном соблюдении противопожарных норм в помещениях. В этот период необходимо с особыми вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети. Иначе трагедии не избежать,

– отмечают в ГСЧС.

Напомним, что в Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.