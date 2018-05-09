В Украине задержали 7 человек во время мероприятий, приуроченных к 9 мая, – МВД

Правоохранители сообщают о семи задержанных во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом в Украине.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице в Twitter.

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По состоянию на 11 часов 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в полиции информировали, что двух человек в Киеве задержали за использование запрещенной символики и еще двух – за попытку пройти без проверки на территорию, где проходили массовые мероприятия. Еще одного мужчину правоохранители доставили в полицейский участок за то, что он носил с собой на плече оружие.

Станом на 11 годину 7 осіб в Україні затримані за використання забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму. pic.twitter.com/MeTLTTeUhr — МВС України (@MVS_UA) 9 травня 2018 р.

Напомним, полиция задержала мать погибшего бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", которая проходила в Киеве. На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.