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В Украине задержали 7 человек во время мероприятий, приуроченных к 9 мая, – МВД

219 Читати новину українською
В Украине задержали 7 человек во время мероприятий, приуроченных к 9 мая, – МВД
В Украине задержали 7 человек во время мероприятий, приуроченных к 9 мая, – МВД / 24 канал

Правоохранители сообщают о семи задержанных во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом в Украине.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице в Twitter.

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По состоянию на 11 часов 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима,
– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в полиции информировали, что двух человек в Киеве задержали за использование запрещенной символики и еще двух – за попытку пройти без проверки на территорию, где проходили массовые мероприятия. Еще одного мужчину правоохранители доставили в полицейский участок за то, что он носил с собой на плече оружие.

Напомним, полиция задержала мать погибшего бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", которая проходила в Киеве. На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.

Теги: Новости Украины Полиция 9 мая Министерство внутренних дел
Источник: 24 канал
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