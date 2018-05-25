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В Украине задержали разыскиваемого Интерполом болельщика, который прибыл на ЛЧ-2018

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ДПСУ затримала розшукуваного Інтерполом уболівальника, який прибув на ЛЧ-2018
ДПСУ затримала розшукуваного Інтерполом уболівальника, який прибув на ЛЧ-2018 / Ілюстративне фото

Украинские пограничники задержали гражданина Ливана, которого разыскивает Интерпол. Сам задержанный заявил, что прибыл в Киев с целью посещения финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Об этом в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира, в терминале "Д" аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили ЛБГ Ливана 1985 г. р., который заявил, что следует на финал ЛЧ. Но в отношении этого гражданина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании из-за подделки документов", – говорится в сообщении пресс-секретаря ГПСУ.

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Слободян добавил, что задержанного уже передали полиции.

 

Теги: Новости Киева Лига чемпионов Новости Борисполя Интерпол Госпогранслужба Новости Украины
Источник: 24 Канал
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