В Украине зафиксировали новый случай ботулизма

В Харьковской области зафиксировали очередной случай ботулизма – заболела женщина.

Об этом сообщает заместитель председателя Харьковской обладминистрации Михаил Черняк на странице в Facebook.

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32-летняя женщина поступила в больницу на пятый день отравления. А в среду, 25 июля, ей ввели сыворотку.

Сейчас состояние потерпевшей средней тяжести.

По данным заместителя председателя, женщина употребляла рыбу.

К слову, недавно на Херсонщине произошел случай ботулизма – пациенту вовремя ввели протиботулинистическую сыворотку и сейчас его состояние стабильное.

Что такое ботулизм?

Это болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

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