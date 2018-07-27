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В Украине зафиксировали новый случай ботулизма

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Ботулизм в Украине: в Харьковской области зафиксировали очередной случай
Ботулизм в Украине: в Харьковской области зафиксировали очередной случай / nachrichten.at

В Харьковской области зафиксировали очередной случай ботулизма – заболела женщина.

Об этом сообщает заместитель председателя Харьковской обладминистрации Михаил Черняк на странице в Facebook.

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32-летняя женщина поступила в больницу на пятый день отравления. А в среду, 25 июля, ей ввели сыворотку.

Сейчас состояние потерпевшей средней тяжести.

По данным заместителя председателя, женщина употребляла рыбу.

К слову, недавно на Херсонщине произошел случай ботулизма – пациенту вовремя ввели протиботулинистическую сыворотку и сейчас его состояние стабильное.

Что такое ботулизм?
Это болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровье Лечение Ботулизм
Источник: 24 Канал
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