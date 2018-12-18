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      В Украине зафиксировали случай опасной арауканской болезни

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      В Харькове зафиксировали случай малярии
      В Харькове зафиксировали случай малярии / etcetera.media

      16 декабря зарегистрировали завозной случай малярии у студентки, которая прибыла на обучение в высшее учебное заведение Харькова из Республики Камерун.

      Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

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      В ведомстве отметили, что девушка начала жаловаться на высокую температуру, слабость, головную боль, боль в области грудной клетки еще 9 декабря.

       
      Малярия или "болотная лихорадка" – что это?
      Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

      Девушка обратилась за медицинской помощью 15 декабря, вызвав скорую медицинскую помощь, ее доставили в коммунальне некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница" и госпитализировали с диагнозом "малярия", где в ходе клинического обследования диагноз был подтвержден.

       
      Малярия – симптомы
      Лихорадка;
      Озноб;
      Головная боль;
      Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);
      Сильное потоотделение;
      Диарея;
      Ломота в суставах;
      Повышение температуры тела;
      Анемия;
      Тошнота, рвота.

      Отмечается, что за текущий период года в Харьковской области зарегистрировано 11 случаев малярии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина Новости Харькова Инфекция
      Источник: Здоров'я 24
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