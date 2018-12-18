В Украине зафиксировали случай опасной арауканской болезни
16 декабря зарегистрировали завозной случай малярии у студентки, которая прибыла на обучение в высшее учебное заведение Харькова из Республики Камерун.
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.
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В ведомстве отметили, что девушка начала жаловаться на высокую температуру, слабость, головную боль, боль в области грудной клетки еще 9 декабря.
Девушка обратилась за медицинской помощью 15 декабря, вызвав скорую медицинскую помощь, ее доставили в коммунальне некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница" и госпитализировали с диагнозом "малярия", где в ходе клинического обследования диагноз был подтвержден.
Озноб;
Головная боль;
Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);
Сильное потоотделение;
Диарея;
Ломота в суставах;
Повышение температуры тела;
Анемия;
Тошнота, рвота.
Отмечается, что за текущий период года в Харьковской области зарегистрировано 11 случаев малярии.
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