В Украине зафиксировали случай опасной арауканской болезни

16 декабря зарегистрировали завозной случай малярии у студентки, которая прибыла на обучение в высшее учебное заведение Харькова из Республики Камерун.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

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В ведомстве отметили, что девушка начала жаловаться на высокую температуру, слабость, головную боль, боль в области грудной клетки еще 9 декабря.

Малярия или "болотная лихорадка" – что это? Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

Девушка обратилась за медицинской помощью 15 декабря, вызвав скорую медицинскую помощь, ее доставили в коммунальне некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница" и госпитализировали с диагнозом "малярия", где в ходе клинического обследования диагноз был подтвержден.

Малярия – симптомы Лихорадка;

Озноб;

Головная боль;

Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);

Сильное потоотделение;

Диарея;

Ломота в суставах;

Повышение температуры тела;

Анемия;

Тошнота, рвота.

Отмечается, что за текущий период года в Харьковской области зарегистрировано 11 случаев малярии.

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