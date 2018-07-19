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В Украине зафиксировали уже четвертый случай дифтерии: как уберечься от заболевания

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В Украине подтвердили уже четвертый случай заболевания дифтерией. Эта острая инфекционная болезнь уложила на больничные койки только на этой неделе сразу четырех человек.

Зафиксирована болезнь на Черниговщине. Все заболевшие – родственники мальчика, которого уже несколько дней лечат от этого недуга.

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До этого родители 5 дней пытались лечить 11-летнего сына самостоятельно, потому что думали, что у него простуда или грипп. Впрочем, мальчику становилось только ухудшалась, поэтому решили обратиться к медикам. Те поставили диагноз – дифтерия.

Учитывая всю симптоматику, которая была у ребеночка, ему непосредственно в условиях больницы был введен "Атитоксин". Было принято решение госпитализировать в реанимационное отделение областной детской больницы. И медицинская помощь оказывается в условиях реанимационного отделения,
– сказал начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Павел Гармаш.

Через несколько дней с такими же симптомами в больницу попала вся семья мальчика: мать, отец и еще двое детей.

Дифтерия – это инфекция, поражающая горло и дыхательные пути, токсично, медленно убивает сердечно-сосудистую и нервную системы, "давит" на почки. Начинается она, как обычная ангина: высокая температура, общая слабость, налет в горле и трудности при дыхании.

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Сирийская болезнь, египетская болезнь, душная инфекция на протяжении тысячелетий дифтерия терроризировала страны Востока и Европы. Последствия тогда в большинстве случаев были летальными. В современном мире с ней борются с помощью вакцины и антидота.

Прививки – единственный способ предотвратить болезни, а почти половина детей в Украине не вакцинированы. Поэтому случай в Чернигове встревожил врачей других областей.

Если в другом регионе Украины появился этот случай, это является серьезным сигналом, потому что сегодня передача инфекций происходит очень легко. То есть мы мигрируем из одного региона в другой, из одной страны в другую,
– отметила эксперт по детской иммунологии Львовщины Лариса Костюченко.

По словам медиков, самая мощная эпидемия дифтерии в Украине была в конце 90-х годов.

Мы подобную ситуацию имели в конце 80-х годов. Тогда тоже была очень мощная антивакцинальная пропаганда, люди отказывались от прививки, и это привело к тому, что в середине 90-х годов в Украине была очень большая эпидемия. Тогда заболели около 20 тысяч человек. И около 700 человек, к сожалению, мы потеряли,
– прокомментировал заместитель директора Львовского лабораторного центра Олег Когут.

Вакцина против дифтерии защищает также от коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита. В календаре таких прививок обязательно должно быть несколько.

В норме вакцинация детей должна быть в два, четыре и шесть месяцев, и ревакцинация в восемнадцать месяцев. Взрослым для того, чтобы поддерживать уровень антител на достаточном уровне, такая вакцинация проводится каждые десять лет,
– заверила эксперт по вакцинопрофилактике Львовщины Наталья Гончар.

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Если же вакцинацию вовремя не провели, а дифтерию диагностировали, то применяют антидот. В Украину его в рамках гуманитарной программы привезли из Индии.

Министерство здравоохранения в мае-месяце распределило в регионы восемьсот доз сывороток, в настоящее время использовано 20 флаконов, 780 доз сыворотки сейчас находятся в регионах. Это достаточно для того, чтобы отреагировать на чрезвычайную ситуацию, которая вдруг может случиться,
– рассказал глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

Вакцины для предотвращения инфекции в Украине тоже хватает, около двух миллионов доз для детей и пять миллионов для взрослых. Обезопасить себя от дифтерии можно бесплатно в любой поликлинике.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс Здоровье Лечение Инфекция
Источник: 24 канал
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