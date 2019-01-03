В Украине закончился запрет на проверку бизнеса регуляторными органами

Закон Украины про введение запрета на проверку бизнеса регуляторными органами утратил силу 1 января 2019 года. Следовательно, регуляторные службы снова смогут приходить на предприятия с проверками.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на официальном сайте Верховной Рады.

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Известно, что мораторий действовал с 2014 года, а в 2017 году его продлили до 31 января 2018 года. Однако с потерей силы запрета на проведение проверок, в Украине начало действовать правительственное постановление, которое вводит новый подход к проведению проверок.

В частности, отныне проверки бизнеса будут основываться на рисках деятельности предприятий. Поэтому в первую очередь будут проверять те компании, которые несут угрозу окружающей среде и здоровью людей.

Кроме этого, с 1 января 2019 года вводится административная ответственность сотрудникам регуляторных органов за нарушения во время проверок бизнеса, в частности неправомерные требования проверяющих.

Ранее 24 канал писал, что по подсчетам 20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта. Ключевые украинские экспортеры – это предприятия тяжелой промышленности и аграрного сектора. Известно, что эти компании в 2017 году экспортировали продукции на около 15 миллиардов долларов.