В Украине закроют фармацевтический завод "Биофарма"

Единоличный акционер частного акционерного общества "Биофарма" (Киев) решил ликвидировать предприятие. "Биофарма" занимается производством иммунологических и других лекарственных средств.

Об этом свидетельствует сообщении на официальном сайте ОАО "Биофарма".

Причиной ликвидации предприятия стало неудовлетворительное поступления финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности. При этом, как отмечается в сообщении, активов компании достаточно для расчета его по обязательствам.

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Согласно информации на сайте национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход компании от реализации продукции за 2017 год составил всего 7 тысяч гривен. А годом ранее чистый доход компании составил 109 миллионов 664 тысячи гривен. Отметим, что убыток компании за 2017 составил 14 миллионов 413 тысяч гривен.

К слову, 100% акций компании "Биофарма" принадлежит кипрской Niobera Investments.