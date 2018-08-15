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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине закрылся DV Bank: НБУ отозвал лицензию

15 Читати новину українською
НБУ отозвал лицензию DV Bank
НБУ отозвал лицензию DV Bank / Фото из свободных источников

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии DV Bank на проведение валютных операций. Ранее DV Bank принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отметим, до этого по аналогичной процедуре отозвали лицензии у ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО "Кредит Оптима Банк".

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Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности,
– добавили в НБУ.

Согласно закону об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

К слову, 22 августа "Альфа-Банк" временно приостановит обслуживание своих платежных карт из-за перехода на новый процессинговый центр.

Теги: Новости Украины Банки НБУ
Источник: 24 канал
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