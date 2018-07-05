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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили антибиотик с широким спектром действия

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В Украине запретили антибактериальный препарат
В Украине запретили антибактериальный препарат / apatii.net

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серии 3050817, покрытые оболочкой 200 мг №10 (10х1), в картонной коробке и блистерах запретили из-за несоответствия стандартам качества.

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Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего перемещения в карантин.

"Офлоксин" – антибиотик с широким спектром действия. Его применяют при инфекциях ЛОР-органов, бронхолегочной системы, кожи и мягких тканей, костей и суставов, мочеполовой системы (в частности, простатите и гонорее), сепсисе, лечении инфекций у больных с ослабленным иммунитетом.

В Україні заборонили антибактеріальний препарат

В Україні заборонили антибактеріальний препарат

К слову, в Украине установили временный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств индийского производства: на "Ламидерм", "Кальцикер", "Еспикол Бэби", "Долоксен", "Глинова", "Меглифорт".

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
Источник: 24 Канал
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