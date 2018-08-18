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В Украине запретили десятки лекарств: полный перечень запрещенных препаратов

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В Украине запретили ряд лекарств
В Украине запретили ряд лекарств / Иллюстративное фото

В Украине запретили продажу, хранение и применение 68 лекарственных препаратов. Из этого списка 43 наименования медикаментов изготовлены в России.

Об этом свидетельствует распоряжение №7308 Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от 17 августа.

Главной причиной запрета препаратов является ввоз этих лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

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Медицинские учреждения, аптеки и другие субъекты хозяйственной деятельности должны незамедлительно, после получения предписания, проверить у себя наличие лекарственных препаратов из списка, после чего изъять их из оборота для последующего уничтожения и утилизации.

Отметим, что в списке запрещенных лекарств фигурируют наименования препаратов российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

Среди перечня имеются также лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

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Список запрещенных лекарств в УкраинеУкраїна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки

 

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я

Список запрещенных лекарств в УкраинеЗаборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я

Список запрещенных лекарств в Украине​

Заборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я
Список запрещенных лекарств в УкраинеЗаборонені ліки Україна медицина препарати таблетки здоров'я
Перечень запрещенных лекарств в УкраинеУкраїна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки
 

Перечень запрещенных лекарств в Украине

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки

Перечень запрещенных лекарств в Украине

Україна заборонені ліки здоров'я медицина препарати таблетки
Перечень запрещенных лекарств в Украине

 

Теги: Новости Украины Лекарства Медицина Здоровье
Источник: 24 канал
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