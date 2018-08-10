В Украине запретили еще два препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила еще два запрета на лекарства, которые не соответствуют основам законодательства.

Об этом сообщает Гослекслужба.



Под постоянный запрет попал "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании "Pierre Fabre Medicament", Francja.



Этот препарат был ввезен на территорию Украины с нарушением требований законодательства – лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского).

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Эти лекарства применяют при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов.



Также на территории Украины запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций "ГЕПАРИН-Индар" Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО "Юрия-Фарм", Украина.



"Гепардин" попал под постоянный запрет на основании несоответствия образцов серии 131216А.



Раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и др.

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