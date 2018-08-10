11:51
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине запретили еще два препарата

426 Читати новину українською
В Украине запретили еще два препарата
В Украине запретили еще два препарата / selecthealth.ru

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила еще два запрета на лекарства, которые не соответствуют основам законодательства.

Об этом сообщает Гослекслужба.

Под постоянный запрет попал "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании "Pierre Fabre Medicament", Francja.

Этот препарат был ввезен на территорию Украины с нарушением требований законодательства – лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского).

Читайте также: Лекарства, на которые отменили запрет в Украине: перечень

Эти лекарства применяют при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов.

Также на территории Украины запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций "ГЕПАРИН-Индар" Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО "Юрия-Фарм", Украина.

"Гепардин" попал под постоянный запрет на основании несоответствия образцов серии 131216А.

Раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и др.

Заборона ліків

Заборона ліків

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Лекарства Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
сегодня, 08:31 Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
сегодня, 09:06 Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
 3 августа , 15:29
Нужны ли бахилы в медучреждении: Супрун высмеяла популярный миф
 9 июля , 18:53
Cупрун рассказала о новом опасном стиле курения
 22 июня , 12:21
Топ-5 альтернатив бара на вечер пятницы от Супрун
 13 июля , 19:04
В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
 31 июля , 15:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук