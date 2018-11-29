В Украине запретили известные лекарства от вздутия

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизана".

Такое решение приняли в среду, 28 ноября.

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Под запрет попали капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке "Эспумизан L" серии 82031.

Производителем лекарств является БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия. Установили запрет на основании отрицательного Заключения о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства (наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений).

Лекарства применяют для лечения нарушений со стороны пищеварительного тракта, связанных с накоплением газов, например, при метеоризме, при коликах у новорожденных.

Гослекслужба также отменила запрет на "Натрия хлорид" раствор для инфузий, 9 мг/мл по 200 мл в бутылках серии АА2618/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина. Препарат запретили 19 сентября из-за непредсказуемых побочных реакций при применении этой серии.

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