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      В Украине запретили известные лекарства от вздутия

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      В Украине запретили одну из серий "Эспумизана"
      В Украине запретили одну из серий "Эспумизана" / roswellpark.org

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизана".

      Такое решение приняли в среду, 28 ноября.

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      Под запрет попали капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке "Эспумизан L" серии 82031.

      Производителем лекарств является БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия. Установили запрет на основании отрицательного Заключения о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства (наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений).

      Лекарства применяют для лечения нарушений со стороны пищеварительного тракта, связанных с накоплением газов, например, при метеоризме, при коликах у новорожденных.

      Гослекслужба также отменила запрет на "Натрия хлорид" раствор для инфузий, 9 мг/мл по 200 мл в бутылках серии АА2618/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина. Препарат запретили 19 сентября из-за непредсказуемых побочных реакций при применении этой серии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лекарства Медицина Желудочно-кишечный тракт
      Источник: Здоров'я 24
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