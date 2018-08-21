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В Украине запретили известный антисептик

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В Украине запретили "Этанол 96"
В Украине запретили "Этанол 96" / livestrong.com/

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на антисептик "Этанол 96".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Речь идет об "Этаноле 96" – растворе для наружного применения 96% по 100 мл.

Постоянный запрет с понедельника, 20 августа, установили на серию 010218 из-за установленного фальсификата раствора: серия содержжалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Этанол 96"

Производитель препарата ЧП "Килафф", Украина. Регистрационное удостоверение "Этанола 96" – UA / 10875/01/01.

Отметим, что препарат применяется для дезинфекции кожи рук.

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Теги: Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
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