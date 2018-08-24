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В Украине запретили известный спрей от насморка

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В Украине запретили "Назо-спрей"
В Украине запретили "Назо-спрей" / ctsinuscenter.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на назальный спрей от насморка, а также раствор для инъекций и антисептик.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 23 августа.

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Речь идет о спрее назальном "Назо-спрей" производства серии 01711117. Под запрет попали все стадии производства, контроль качества, выпуск серии: ООО "Опытный завод "ГНЦЛС", Украина: все стадии производства, контроль качества, выпуск серии: ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина.

Временный запрет установили из-за несоответствия требованиям документации регистрационного удостоверения.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Назо-спрей"

Гослекслужба установила временный запрет на антисептическое и дезинфицирующее средство "Биосепт". Речь идет о серии 051217 производства ОАО "Биолек", Украина, Винницкая обл., г. Ладыжин.

Под постоянный запрет попал раствор для инъекций "Ренальган-Биолек" всех серий производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина. Гослекслужба приняла решение о признании недействительным регистрационного удостоверения UA/12131/01/01.

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Теги: Медицина Здоровье Лекарства
Источник: 24 Канал
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