В Украине запретили известный спрей от насморка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на назальный спрей от насморка, а также раствор для инъекций и антисептик.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 23 августа. Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине Речь идет о спрее назальном "Назо-спрей" производства серии 01711117. Под запрет попали все стадии производства, контроль качества, выпуск серии: ООО "Опытный завод "ГНЦЛС", Украина: все стадии производства, контроль качества, выпуск серии: ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина. Временный запрет установили из-за несоответствия требованиям документации регистрационного удостоверения.

В Украине запретили "Назо-спрей" Гослекслужба установила временный запрет на антисептическое и дезинфицирующее средство "Биосепт". Речь идет о серии 051217 производства ОАО "Биолек", Украина, Винницкая обл., г. Ладыжин. Под постоянный запрет попал раствор для инъекций "Ренальган-Биолек" всех серий производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина. Гослекслужба приняла решение о признании недействительным регистрационного удостоверения UA/12131/01/01. Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.