В Украине запретили лекарства для диабетиков

В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток для диабетиков индийского производства.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 6 июля.

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Речь идет о "Метформине" – таблетки, предназначенные для снижения сахара в крови человека. Под запрет попали лекарства по 500 мг, 850 мг и 1000 мг всех серий производства "Индоко Ремедис Лимитед".

Причина запрета – приказ Госликслужбы об аннулировании вывода относительно подтверждения условий производства и результаты обработки извлечения из отчета регуляторного органа Великобритании.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

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