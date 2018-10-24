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      В Украине запретили лекарства от болезни Паркисона и глаукомы

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      В Украине запретили лекарства "Юмекс" и "Тафлотан"
      В Украине запретили лекарства "Юмекс" и "Тафлотан" / wtvm.com

      В Украине с понедельника, 22 октября, установили постоянный запрет на таблетки от болезни Паркинсона или симптоматического паркинсонизма и глазные капли от глаукомы.

      Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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      Речь идет о таблетках "Юмекс" серии 7V001 производства ХИНОИН Прайвит Ко. Лтд, Венгрия. Запрет установили из-за отзыва лекарственного средства одной серии.

      Лекарства применяются как монотерапия в начальной стадии болезни Паркинсона.

      Гослекслужба установила запрет на капли глазные "Тафлотан" 15 мкг / мл по 0,3 мл в тюбик-капельницах №30 (10х3) таких серий: 1693591, 1693596, 1658045, 1626163 производства Сантен АО, Финляндия. Такое решение она приняла из-за несоответствия серий и показателя "Примеси тафлупроста: – Другие примеси; Всего примесей".

      Препарат рекомендуют для уменьшения повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и глазной гипертензии.

      Чем опасна глаукома?
      Это тяжелое заболевание глаза, при котором повышается внутриглазное давление и поражается зрительный нерв. При позднем выявлении и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте.

      Что такое болезнь Паркинсона?
      Это медленно прогрессивное заболевание дегенеративного характера, которое характеризуется избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными нарушениями: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью мышц и тремором, которые возникают в покое.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Лекарства
      Источник: 24 Канал
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