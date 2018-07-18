В Украине запретили лекарства от давления
В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию таблеток для лечения артериальной гипертензии посольского производства.
Об этом информирует Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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Речь идет о "Ванатекс Комби" 10118, 30118 и других сериях, которые ввозятся на территорию Украины и содержат Валсартан, изготовленный "Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд", Китай (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.).
В Украине запретили "Ванатекс Комби" и "Ванатекс"
Госмедслужба запретила также "Ванатекс" 11217 и другие серии, содержащие "Валсартан" китайского производства.
Производителем этих продуктов является фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польша.
Причина этого решения – выявление примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.
Два препарата назначают для лечения артериальной гипертензии, восстановления организма после постинфарктного состояния и при сердечной недостаточности.
Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и выведения токсинов из организма.
Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.
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