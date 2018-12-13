В Украине запретили лекарства от гастрита и язвы

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну из серий лекарств от гастрита и язвы "Пантекс".

Такое решение ведомство приняло в среду, 12 декабря.

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Речь идет о "Пантекс", порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг; 10 флаконов с порошком в картонной упаковке серии К-301. Производителем лекарств является "Генфарма лаборатории, Ес.Ел.", Испания.

Запрет установили через аннулирование Заключения по соблюдению соответствующих условий производства лекарств.

Под запрет попал препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл и растворитель для приготовления раствора для инъекций, 5 флаконов с порошком и 5 ампул с растворителем по 5 мл в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке серий 171075/169050. Производителем лекарств является "Биомедика Фоскама Групп С.п.А.", Италия.

Временный запрет на "Адециклол" установили через приостановлении действия Заключения о подтверждении соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Лекарства используются при внутрипеченочного холестаза у взрослых, у беременных и при депрессивных синдромах.

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