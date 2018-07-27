В Украине запретили лекарства от эпилепсии

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсии.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о порошке (субстанции) "Фенобарбитал" в мешках двойных полиэтиленовых, серии PBT/1718058. Производителем лекарств является Хармен Финохем Лтд., Индия.

Гослекслужба запретила это из-за несоответствия по показателю "Растворимость".

В Украине запретили "Фенобарбитал"

К слову, в Украине установили временный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств индийского производства: на "Ламидерм", "Кальцикер", "Эспикол Бэби", "Долоксен", "Глинову", "Меглифорт".

Что такое эпилепсия?

Это хроническая неврологическая болезнь, ее главный признак – эпилептические припадки, которые периодически повторяются.

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