20:19
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили лекарства от высокого давления

213 Читати новину українською
В Украине запретили "Сакорд" и "Комбисарт"
В Украине запретили "Сакорд" и "Комбисарт"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

Такое решение Госслужба приняла в четверг, 19 июля.

Читайте также: В Украине запретили лекарственные средства от гипертензии

Речь идет о таблетках "Сакорд" и "Сакорд Н" производства Балканфарма – Дупница АД, Болгария. Под запрет попали все серии лекарств по 160 мг № 30, 80 мг/12,5 мг по 10 таблеток в блистере, 160 мг/12,5 мг, по 80 мг № 30 в блистерах.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Сакорд" и "Комбисарт"

Гослекслужба также запретила таблетки, покрытые пленочной оболочкой "Комбисарт" и "Комбисарт Н", которые производит ОАО "Киевский витаминный завод", Украина.

Такие решения приняли из-за запрета использования порошка "Валтарсана" , который содержит примеси N-nitrosodimethylamine (NDMA), китайского производства. Их классифицируют как возможный канцероген для человека. 

Препарат "Комбисарт" и "Комбисарт Н" используют для лечения эссенциальной гипертензии, а "Сакорд" и "Сакорд Н" для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и симптомов постинфарктного состояния.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию таблеток для лечения артериальной гипертензии польского производства.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
 
Теги: Здоровье Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
32
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1046
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 243
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
Во время чествования памяти Героев Небесной Сотни Гройсмана встретили криками "Позор!": видео
 20 февраля , 13:33
Католическая Пасха 2018: традиции и праздничные блюда
 30 марта , 16:19
Лига Смеха 4 сезон: известен новый состав тренеров и команды-участницы
 4 февраля , 16:15
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
День медика в Украине: шесть выдающихся врачей страны
 17 июня , 11:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук