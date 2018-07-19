В Украине запретили лекарства от высокого давления

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

Такое решение Госслужба приняла в четверг, 19 июля.

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Речь идет о таблетках "Сакорд" и "Сакорд Н" производства Балканфарма – Дупница АД, Болгария. Под запрет попали все серии лекарств по 160 мг № 30, 80 мг/12,5 мг по 10 таблеток в блистере, 160 мг/12,5 мг, по 80 мг № 30 в блистерах.



В Украине запретили "Сакорд" и "Комбисарт"

Гослекслужба также запретила таблетки, покрытые пленочной оболочкой "Комбисарт" и "Комбисарт Н", которые производит ОАО "Киевский витаминный завод", Украина.

Такие решения приняли из-за запрета использования порошка "Валтарсана" , который содержит примеси N-nitrosodimethylamine (NDMA), китайского производства. Их классифицируют как возможный канцероген для человека.

Препарат "Комбисарт" и "Комбисарт Н" используют для лечения эссенциальной гипертензии, а "Сакорд" и "Сакорд Н" для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и симптомов постинфарктного состояния.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию таблеток для лечения артериальной гипертензии польского производства.

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