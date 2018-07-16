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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили лекарственные средства от гипертензии

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В Украине запретили "Вазар" и "Валсартан"
В Украине запретили "Вазар" и "Валсартан" / ajp.com.au

В Украине наложили временный и постоянный запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 13 июля.

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Речь идет о таблетках "Вазар", на эти лекарства наложили временный запрет. Гослекслужба постановила изъять все серии этого препарата производителем, которым является Актавис ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупница АО (Болгария, Мальта / Болгария).

В постоянный запрет попал порошок (субстанция) в пакетах полиэтиленовых "Валсартан" всех серий производства Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.

Причина этого решения – выявление примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Валсартан"

Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма.

Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.

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Теги: Здоровье Лекарства Здоровая жизнь Медицина
Источник: 24 Канал
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