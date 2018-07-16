В Украине запретили лекарственные средства от гипертензии
В Украине наложили временный и постоянный запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.
Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 13 июля.
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Речь идет о таблетках "Вазар", на эти лекарства наложили временный запрет. Гослекслужба постановила изъять все серии этого препарата производителем, которым является Актавис ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупница АО (Болгария, Мальта / Болгария).
В постоянный запрет попал порошок (субстанция) в пакетах полиэтиленовых "Валсартан" всех серий производства Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.
Причина этого решения – выявление примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.
В Україні заборонили "Валсартан"
Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма.
Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.
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