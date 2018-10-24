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      В Украине запретили несколько препаратов от опасных болезней

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      В Украине запретили несколько препаратов от опасных болезней
      В Украине запретили несколько препаратов от опасных болезней / technologyreview.com

      В Украине со вторника, 23 октября, установили запрет на серии лекарств для лечения внутрипеченочного холестаза, острых нарушений мозгового кровообращения и сердечной недостаточности.

      Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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      Речь идет о лекарстве "Моносан" в таблетках по 20 мг серии 0070617 и по 40 мг серии 9070617 производства ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о., Чехия. Постоянный запрет установили из-за отрицательных результатов исследования образцов серии по показателям "Потеря в массе при высушивании" и "Устойчивость к расплавлению".

      Заборонили ліки
      оЗапретили лекарства "Моносан" в таблетках по 20 мг серии 0070617 и по 40 мг серии 9070617

      Лекарство применяют для профилактики стенокардии и лечения застойной сердечной недостаточности.

      Под постоянный запрет попал препарат для лечения внутрипеченочного холестаза "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл и растворитель для приготовления раствора для инъекций, 5 флаконов с порошком и 5 ампул с растворителем по 5 мл серий 171112/169050, 171113/169050.

      Запрет установили из-за обнаружения дефекта вторичной упаковки.

      Заборонили розчин для ін'єкцій
      Запретили раствор для инъекций "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серии 60317

      Гослекслужба установила временный запрет на раствор для инъекций "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серии 60317 производства ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН", Российской Федерации. Препарат запретили из-за несоответствия по показателю "Описание". Он применяется для лечения острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, ее последствий.

      Отметим, что лекарства других серий не запрещены и продаются в аптеках.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства
      Источник: 24 Канал
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