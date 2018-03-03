В Украине запретили Новокаин из-за смерти пациента

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница" производства "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Такое решение принято из-за информации о летальном исходе, связанным с применением Новокаина, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Из-за смерти человека в Украине временно запретили одну из вакцин БЦЖ

"Согласно распоряжению службы от 2 марта, на основании уведомления Государственного экспертного центра (ДЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины была запрещена серия препарата VU 181 217", — говорится в сообщении.

В Гослекслужбе добавили, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие в них указанной серии препарата и в случае выявления поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

Что такое Новокаин? Это вещество с местными обезболивающим действием. Один из старейших анестетиков, который используют в медицине.

Что такое новокаин? Это вещество с местными обезболивающим действием. Один из старейших анестетиков, который используют в медицине.