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      В Украине запретили одну серию активированного угля

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      В Украине запретили одну серию активированного угля киевского производства
      В Украине запретили одну серию активированного угля киевского производства / Фото из открытых источников

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию энтеросорбента "Уголь активированный".

      Такое решение ведомство приняло в среду, 2 января.

      Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

      Речь идет про "Уголь активированный" в таблетках по 0,25 г по 10 таблеток в блистере серии 100718. Производителем лекарства является ООО "Валартин Фарма", Украина.

      Препарат этой серии запретили за несоответствие требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Распад".

      В Україні заборонили одну серію активованого вугілля київського виробництва
      В Украине запретили одну серию активированного угля киевского производства

      Активированный уголь применяется при:
      • острых отравлениях бытового, промышленного и пищевого происхождения;
      • острых отравлениях лекарственными средствами, отравлении алкалоидами, солями тяжелых металлов;
      • диспепсии, метеоризме, пищевых токсикоинфекциях;
      • подготовке к рентгенологическим исследованиям.

      Напомним, 22 декабря Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько серий противовирусных лекарств "Гроприм".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лекарства
      Источник: 24 Канал
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