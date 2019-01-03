Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию энтеросорбента "Уголь активированный".

Такое решение ведомство приняло в среду, 2 января.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет про "Уголь активированный" в таблетках по 0,25 г по 10 таблеток в блистере серии 100718. Производителем лекарства является ООО "Валартин Фарма", Украина.

Препарат этой серии запретили за несоответствие требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Распад".



В Украине запретили одну серию активированного угля киевского производства

Активированный уголь применяется при:

• острых отравлениях бытового, промышленного и пищевого происхождения;

• острых отравлениях лекарственными средствами, отравлении алкалоидами, солями тяжелых металлов;

• диспепсии, метеоризме, пищевых токсикоинфекциях;

• подготовке к рентгенологическим исследованиям.

Напомним, 22 декабря Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько серий противовирусных лекарств "Гроприм".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.