В Украине запретили одну серию активированного угля
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию энтеросорбента "Уголь активированный".
Такое решение ведомство приняло в среду, 2 января.
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Речь идет про "Уголь активированный" в таблетках по 0,25 г по 10 таблеток в блистере серии 100718. Производителем лекарства является ООО "Валартин Фарма", Украина.
Препарат этой серии запретили за несоответствие требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Распад".
В Украине запретили одну серию активированного угля киевского производства
Активированный уголь применяется при:
• острых отравлениях бытового, промышленного и пищевого происхождения;
• острых отравлениях лекарственными средствами, отравлении алкалоидами, солями тяжелых металлов;
• диспепсии, метеоризме, пищевых токсикоинфекциях;
• подготовке к рентгенологическим исследованиям.
Напомним, 22 декабря Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько серий противовирусных лекарств "Гроприм".
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