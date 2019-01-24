В Украине запретили популярное антисептическое средство
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в пятницу, 18 января, временно запретила реализацию и применение антисептического средства "ЭТИЛ"
Об этом говорится на сайте ведомства.
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Речь идет о препарате "ЭТИЛ" раствор 96% по 100 мл во флаконах, серии ET 010718. Производитель: общество с ограниченной ответственностью "Производственная фармацевтическая компания "БИО-ФАРМА ЛТД", Украина.
Запрет установили из-за превышения количества произведенных препаратов, которое указано в сертификате качества производителя.
В Украине запретили серию препарата "ЭТИЛ"
Антисептическое средство "ЭТИЛ" применяют для дезинфекция кожи рук. В его составе – только спирт этанол.
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