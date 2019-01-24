13:59
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Украине запретили популярное антисептическое средство

      61 Читати новину українською
      В Украине запретили ЭТИЛ
      В Украине запретили ЭТИЛ / pixabay.com

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в пятницу, 18 января, временно запретила реализацию и применение антисептического средства "ЭТИЛ"

      Об этом говорится на сайте ведомства.

      Читайте также: В Украине запретили популярный физраствор

      Речь идет о препарате "ЭТИЛ" раствор 96% по 100 мл во флаконах, серии ET 010718. Производитель: общество с ограниченной ответственностью "Производственная фармацевтическая компания "БИО-ФАРМА ЛТД", Украина.

      Запрет установили из-за превышения количества произведенных препаратов, которое указано в сертификате качества производителя.

      Заборона Етіл
      В Украине запретили серию препарата "ЭТИЛ"

      Антисептическое средство "ЭТИЛ" применяют для дезинфекция кожи рук. В его составе – только спирт этанол.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Лекарства
      Источник: Здоровье 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 101
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 305
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4817
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2269
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2840
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук