15:36
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

200 Читати новину українською
В Украине запретили "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом"
В Украине запретили "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" / bolezni.com

В Украине с понедельника, 9 июля, временно запретили реализацию и применение леденцов "Стрепсилс" для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читайте также: В Украине запретили лекарства для диабетиков

Речь идет о леденцах "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546. Производителем лекарства является Реккитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лимитед, Великобритания.

Запрет наложили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация".

В Україні заборонили
В Украине запретили "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом"

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 268
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 162
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сегодня, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2556
Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
сегодня, 11:01 Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
Яніна Ткачук 216
Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
сегодня, 10:05 Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
254
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук