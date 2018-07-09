В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

В Украине с понедельника, 9 июля, временно запретили реализацию и применение леденцов "Стрепсилс" для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о леденцах "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546. Производителем лекарства является Реккитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лимитед, Великобритания.

Запрет наложили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация".



В Украине запретили "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом"

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

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