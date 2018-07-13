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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили популярные лекарства от отравления

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В Украине запретили "Энтеросгель ЕкстраКапс"
В Украине запретили "Энтеросгель ЕкстраКапс" / ajp.com.au

В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.

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Речь идет о "Энтеросгеле ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ".

Запрет касается серии 190318. Его установили из-за непредвиденных побочных реакций при применении серии.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Энтеросгель ЕкстраКапс"

Ранее в среду, 30 мая, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на "Энтеросгель".

К слову, в Украине с понедельника, 9 июля, временно запретили реализацию и применение леденцов "Стрепсилс" для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

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Теги: Здоровье Лекарства отравление Медицина
Источник: 24 Канал
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