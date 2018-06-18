В Украине запретили популярные пробиотики

В Украине установили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Энтерожемина".

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 15 июня.

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Речь идет о лекарствах "Энтерожермина", капсулы № 12, производства "Санофи Сек.п.A.", Италия,

Запрет установили на основании поступления информации ООО "Санофи-Авентис Украина" относительно добровольного отзыва серий 2043, 2046, 2063, 2072, 3055, 3056, 2053, 3047, 2036, 2037, 3028, 3033, 3037, 3042, 3046.

К слову, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию лекарственного средства "Гидроксипрогестерона капронат".

Что такое пробиотики?

Это специальные препараты для лечения дисбактериоза кишечника, нормализации его микрофлоры. Они содержат полезные микроорганизмы, положительно влияющие на здоровье человека.

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