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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили популярные пробиотики

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В Украине запретили лекарство "Энтерожемина"
В Украине запретили лекарство "Энтерожемина" / huffingtonpost.com

В Украине установили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Энтерожемина".

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 15 июня.

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Речь идет о лекарствах "Энтерожермина", капсулы № 12, производства "Санофи Сек.п.A.", Италия,

Запрет установили на основании поступления информации ООО "Санофи-Авентис Украина" относительно добровольного отзыва серий 2043, 2046, 2063, 2072, 3055, 3056, 2053, 3047, 2036, 2037, 3028, 3033, 3037, 3042, 3046.

К слову, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию лекарственного средства "Гидроксипрогестерона капронат".

Что такое пробиотики?
Это специальные препараты для лечения дисбактериоза кишечника, нормализации его микрофлоры. Они содержат полезные микроорганизмы, положительно влияющие на здоровье человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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