16:58
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей

627 Читати новину українською
В Украине запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте"
В Украине запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте" / fakt.pl

В Украине наложили временный и постоянный запрет на применение и реализацию известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D.

Об этом информирует Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читайте также: В Украине запретили лекарственные средства от гипертензии

Речь идет о "Кальций-Д3 Никомед Форте" 60 жевательных таблеток серий 11429329, 11433082 Такеда АС, Норвегия.

Такое решение приняли в среду, 18 июля, на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".

Таблетки "Кальций-Д3 Никомед Форте" используют для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D у пациентов пожилого возраста, а также как дополнение к специфической терапии остеопороза.

В Україні заборонили

В Украине запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте"

Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и выведения токсинов из организма.

Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
сегодня, 16:00 Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
Павло Казарін 164
Какие города Украины могут остаться без воды: карта
сегодня, 15:58 Какие города Украины могут остаться без воды: карта
380
Фанатка оружия, России и Трампа: что известно о шпионке Марие Бутиной и чем она занималась в США
сегодня, 16:09 Фанатка оружия, России и Трампа: что известно о шпионке Марие Бутиной и чем она занималась в США
117
Напуганная и взволнованная: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным
сегодня, 15:08 Напуганная и взволнованная: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным
661
Правда та міфи про військовий бюджет України
сегодня, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 520
Изменения в начислении субсидий: почему и кому придется платить больше
 8 мая , 16:01
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
"Смерть русским оккупантам": опубликовано видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе
 27 апреля , 11:13
Как государственным служащим начисляют заоблачные зарплаты
 30 января , 10:14
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
День медика в Украине: шесть выдающихся врачей страны
 17 июня , 11:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук