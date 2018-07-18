В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей

В Украине наложили временный и постоянный запрет на применение и реализацию известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D.

Об этом информирует Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о "Кальций-Д3 Никомед Форте" 60 жевательных таблеток серий 11429329, 11433082 Такеда АС, Норвегия.

Такое решение приняли в среду, 18 июля, на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".

Таблетки "Кальций-Д3 Никомед Форте" используют для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D у пациентов пожилого возраста, а также как дополнение к специфической терапии остеопороза.

В Украине запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте"

Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и выведения токсинов из организма.

Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.

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