В Украине запретили популярные таблетки от гриппа и обезболивающее

В Украине запретили несколько серий таблеток от гриппа "Колдфлю", обезболивающие таблеток "Сиган" и других препаратов.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Такое решение приняли в среду, 28 ноября.

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Под запрет попали следующие препараты:

– "Сиган", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах серий GS01701, GS01702, GS01703. Лекарство применяют для облегчения боли, уменьшения воспаления мягких тканей.

– "Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серий GC15701, GC15702. Препарат используют для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов.

– "Кофекс" сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Его приписывают для лечения сухого, раздражающего, утомительного кашля

– "Ланза" капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах серий GL01701. Показания – пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

– "Ензимтал" драже №100 (10х10) в стрипах, серии GE03701. Лекарство применяют для симптоматического лечения диспепсии, метеоризма.

– "Тилда" таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 200 (4х50) в стрипах серий GT01701, GT01702. Показания – острая боль, посттравматический и послеоперационный болевой синдром.

Виробником усіх вищеперерахованих ліків є Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія.

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