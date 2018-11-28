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      В Украине запретили популярные таблетки от гриппа и обезболивающее

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      В Украине запретили несколько серий "Колдфлю" и "Сиган"
      В Украине запретили несколько серий "Колдфлю" и "Сиган" / pinterest.com

      В Украине запретили несколько серий таблеток от гриппа "Колдфлю", обезболивающие таблеток "Сиган" и других препаратов.

      Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

      Такое решение приняли в среду, 28 ноября.

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      Под запрет попали следующие препараты:

      "Сиган", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах серий GS01701, GS01702, GS01703. Лекарство применяют для облегчения боли, уменьшения воспаления мягких тканей.

      "Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серий GC15701, GC15702. Препарат используют для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов.

      "Кофекс" сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Его приписывают для лечения сухого, раздражающего, утомительного кашля

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      "Ланза" капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах серий GL01701. Показания – пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

      "Ензимтал" драже №100 (10х10) в стрипах, серии GE03701. Лекарство применяют для симптоматического лечения диспепсии, метеоризма.

      "Тилда" таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 200 (4х50) в стрипах серий GT01701, GT01702. Показания – острая боль, посттравматический и послеоперационный болевой синдром.

      Виробником усіх вищеперерахованих ліків є Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Инфекция Лекарства Медицина
      Источник: 24 Канал
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