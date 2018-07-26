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В Украине запретили популярный антисептик

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В Украине запретили антисептик "Этанол" 70
В Украине запретили антисептик "Этанол" 70 / Фото из открытых источников

В Украине запретили "Этанол” 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мг во флаконе серии 010317, по причине выявления фальсификации препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Как говорится в распоряжении, запрету подлежит антисептик с маркировкой производителя ЧП "Килафф".

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Этанол 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мл во флаконах, серии 010317, с маркировкой производителя ЧП "Килафф", Украина, который реализуется с сертификатом качества, имеет признаки фальсификации: в фальсифицированном сертификате качества производителя указан размер серии – 407123 флаконов (вместе с тем, в реализации находится и оригинальный сертификат качества производителя, в котором указан размер серии – 7123 флаконов)", – говорится в распоряжении и. о. главы ведомства Целины Владислава.

Отмечается, что все аптеки должны изъять из обращения данный препарат.


В Украине запретили антисептик

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Теги: Здоровье Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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