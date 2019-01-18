В Украине запретили популярный физраствор

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в четверг, 17 января, временно запретила реализацию и применение одну серию раствора для инфузий (вливания) "Натрия хлорид".

Об этом пишет Гослекслужба.

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Речь идет о препарате "Натрия хлорид", раствор для инфузий, 9 мг/мл по 400 мл в бутылках серии АА9638/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Запрет установили из-за случаев непредвиденных побочных реакций при применении серии АА9638/1-1.



В Украине запретили серию раствора для инфузий "Натрия хлорид"

Препарат "Натрия хлорид" применяют для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии как растворитель других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.

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