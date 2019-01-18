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      В Украине запретили популярный физраствор

      82 Читати новину українською
      В Украине запретили серию раствора для инфузий "Натрия хлорид"
      В Украине запретили серию раствора для инфузий "Натрия хлорид" / Фото из свободных источников

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в четверг, 17 января, временно запретила реализацию и применение одну серию раствора для инфузий (вливания) "Натрия хлорид".

      Об этом пишет Гослекслужба.

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      Речь идет о препарате "Натрия хлорид", раствор для инфузий, 9 мг/мл по 400 мл в бутылках серии АА9638/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина.

      Запрет установили из-за случаев непредвиденных побочных реакций при применении серии АА9638/1-1.

      В Україні заборонили серію розчину для інфузій
      В Украине запретили серию раствора для инфузий "Натрия хлорид"

      Препарат "Натрия хлорид" применяют для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии как растворитель других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лекарства Лечение
      Источник: 24 Канал
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