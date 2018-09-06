В Украине запретили препарат для лечения печени

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на капсулы "Энерлив", которые применяют при заболеваниях печени.

Такое решение Гослекслужба приняла в четверг, 6 сентября.

Мягкие капсулы "Энерлив" по 300 мг, по 10 капсул в блистере; по 3 блистера в картонной коробке Серия №74011 "БЕРЛИН-ХЕМИ АГ", Германия не отвечает требованиям методов контроля качества по показателю "Описание" и из-за отрицательных заключений о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства Гослекслужба запрещает реализацию, хранение и применение препарата на территории Украины.

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Отметим, препарат используют при различных заболеваниях печени: жировая дегенерация печени, острые и хронические гепатиты, цирроз печени, пред- и послеоперационное лечение больного при хирургическом вмешательстве на печени и желчевыводящих путях, токсические поражения печени, токсикозы беременности, радиационный синдром.

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