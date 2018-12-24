В Украине запретили противовирусные лекарства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько серий противовирусных лекарств "Гроприм".

Такое решение ведомство приняло в субботу, 22 декабря.

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Речь идет о "Гроприме", таблетках по 500 мг № 20 (10х2) в блистерах и № 40 (10х4) в блистерах серий 010918, 011017, 021017. Производителем лекарства является ООО "АСТРАФАРМ", Украина.

Лекарства запретили из-за отзыв производителем из обращения на территории Украины "Гроприма".

В Украине запретили несколько серий лекарств "Гроприм"

Препарат применяются для лечения вирусных инфекций, вирусных гепатитов (в составе комплексной терапии) инфекций кожи и слизистых оболочек.

В Украине запретили несколько серий лекарств "Гроприм"

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