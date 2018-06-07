В Украине запретили противовоспалительное средство

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на противовоспалительный лекарственный препарат "Мажезик-сановель".

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

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Речь идет про "Мажезик-сановель", таблетки, по 100 мг № 30 в блистерах, серии 17262056, производства Сановель Иляч Сана ве Тиджарет А.Ш., Турция.

Постоянный запрет установили по причине отрицательного заключения о качестве препарата, а также из-за того, что отсутствует выданный Гослекслужбой документ, подтверждающий соответствие условий производства лекарственных средств.

Гослекслужба сняла запрет на реализацию и применение вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшевым компонентом, суспензия для инъекций. Производитель этой вакцины – Серум Институт Индии ПВД. ЛТД., Индия.

Ведомство также отменило временный запрет и возобновление обращения на "Имовакс полио", вакцину для профилактики полиомиелита производителя Санофи Пастер, Франция. Это произошло из-за летального случая.

Обе запрета на вакцины сняли из-за отсутствия причинно-следственной связи между неблагоприятным событием после иммунизации и применением серии препаратов.

К слову, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на продажу "ацетилсалициловой кислоты" (аспирина).

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