В Украине запретили раствор для инъекций

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила раствор для вливания (инфузии) лекарственного средства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о растворе для инфузий по 400 мл "Раствор Рингера" серии АМ 248/1-1. Лекарство производит ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Временный запрет установили в четверг, 2 августа, из-за случая непредвиденной побочной реакции при применении препарата указанной серии.



В Украине запретили "Раствор Рингера"

"Раствор Рингера" назначают при рвоте, массивных кровопотерях, шоке, обширных ожогах, тяжелом течении после операционного периода и отравлениях.

Напомним, что 26 июля в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсий "Фенобарбитал".

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.