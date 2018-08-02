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В Украине запретили раствор для инъекций

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В Украине запретили "Раствор Рингера"
В Украине запретили "Раствор Рингера" / tengrinews.kz

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила раствор для вливания (инфузии) лекарственного средства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Речь идет о растворе для инфузий по 400 мл "Раствор Рингера" серии АМ 248/1-1. Лекарство производит ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Временный запрет установили в четверг, 2 августа, из-за случая непредвиденной побочной реакции при применении препарата указанной серии.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Раствор Рингера"

"Раствор Рингера" назначают при рвоте, массивных кровопотерях, шоке, обширных ожогах, тяжелом течении после операционного периода и отравлениях.

Напомним, что 26 июля в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсий "Фенобарбитал".

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Теги: Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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