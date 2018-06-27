В Украине запретили ряд популярных лекарств

В Украине установили временный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств индийского производства.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в среду, 27 июня.

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Речь идет о некоторых препаратах "Индоко Ремедис Лимитед", Индия.



Временный запрет распространяется на "Ламидерм", "Кальцикер", "Еспикол Бэби", "Долоксен", "Глинова", "Меглифорт".



Причина запрета лекарств – аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям. Стоит отметить, что под запрет реализации и применения подпадают все серии.

К слову, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию лекарственного средства "гидроксипрогестерона капроната". 15 июня под запрет попали лекарства "Энтерожермина".

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