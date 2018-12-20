В Украине запретили сразу три препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию лекарств "Нимесулид", "Доксициклина гидрохлорид" и все серии Cipralex.

Такое решение приняла Гослекслужба в среду, 19 декабря.

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Речь идет о "Доксициклине Гидрохлорид", капсулы по 100 мг № 10 (10х1) в блистерах, серии 12401217. Производителем лекарства является ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина, г. Харьков. Временный запрет установили из-за несоответствия по показателю "однородность массы". Препарат применяется для лечения инфекций дыхательных путей, кожи и мочевыделительного тракта, и тому подобное.

Временно запретили "Нимесулид", таблетки по 100 мг, по 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в пачке из картона серии 110818 производства ПАО "Лубныфарм", Украина. Запрет установили из-за несоответствия по показателю "растворимость". Препарат применяется для лечения острой боли, первичной дисменореи.

Под постоянный запрет попал препарат для лечения депрессивных расстройств Cipralex, 10mg, 28 Film Tablet всех серий производства "PharmaVision San. ve Tic. A.S.", Istanbul. Запрет установили из-за отсутствия регистрации этого препарата в Украине.

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