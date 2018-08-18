В Украине запретили таблетки против тромбов

В Украине запретили продажу, хранение и применение лекарственного средства "Тромбо ААС". Причиной этого запрета стало несоответствие медицинских образцов украинскому законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение "Тромбо ААС" 100 миллиграммов, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечнорастворимые по 100 мг №30 в блистерах, серии 8С251А из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству", – говорится в тексте документа.

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Следовательно, из-за запрета медпрепарата все аптеки Украины должны уничтожить его или вернуть производителю.

Что такое "Тромбо ААС"?Таблетки, которые больны стенокардией употребляют для уменьшения риска инфаркта миокарда, употребляют ради профилактики рецидивов после инфаркта миокарда, профилактики тромбоза после сосудистой операции, особенно после операции коронарного шунтирования, вторичной профилактики транзиторных ишемических атак и апоплексии, профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.