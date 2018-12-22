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      В Украине запретили три препарата: от кашля, язвы и для улучшения пищеварения

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      Запрет лекарств в Украине
      Запрет лекарств в Украине / slovoidilo.ua

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну из серий лекарств от язвы "Ланза", сироп от кашля "Кофекс" и "Энзимтал" – лекарство для улучшения пищеварения.

      Такое решение ведомство приняло в пятницу, 21 декабря.

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      Все три препарата производит Дженом Биотек Пвт. Лтд., Индия Запрету подлежит препарат "Ланза" капсулы по 30 мг №20 в блистерах и Энзимтал драже №100 в стрипах серии двух лекарственных средств – GE03701.

      "Кофекс" – сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603.

      Запрет установили из-за аннулирования заключения относительно соблюдения соответствующих условий производства лекарств.

      Запрет лекарств

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      Теги: Здоровье Лечение Медицина Лекарства
      Источник: Здоров'я 24
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