В Украине запретили три препарата: от кашля, язвы и для улучшения пищеварения

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну из серий лекарств от язвы "Ланза", сироп от кашля "Кофекс" и "Энзимтал" – лекарство для улучшения пищеварения.

Такое решение ведомство приняло в пятницу, 21 декабря.

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Все три препарата производит Дженом Биотек Пвт. Лтд., Индия Запрету подлежит препарат "Ланза" капсулы по 30 мг №20 в блистерах и Энзимтал драже №100 в стрипах серии двух лекарственных средств – GE03701.

"Кофекс" – сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603.

Запрет установили из-за аннулирования заключения относительно соблюдения соответствующих условий производства лекарств.

Запрет лекарств

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