В Украине запретили вакцину от опасной болезни

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на вакцину против дифтерии и других заболеваний "Пентаксим" из-за нарушения требований законодательства Украины.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 30 августа.

Лекарственное средство Пентаксим, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций производства "Санофи Пастер Сек.А.".

Постоянный запрет введен из-за маркировки на иностранном языке (русский), что нарушает требования законодательства Украины.

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Под временный запрет попала вода для инъекций, серия №81009003, растворитель для парентерального применения по 2 мл в ампуле; по 10 или 100 ампул в пачке; по 5 мл в ампуле; по 10 или 100 ампул в пачке; по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 2 блистера в пачке; по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 2 блистера Частного акционерного общества "Лекхим - Харьков", Украина.

Временный запрет введен из-за непредвиденной побочной реакции при применении.



Что такое дифтерия?

Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.



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