18:34
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине запретили вакцину от опасной болезни

440 Читати новину українською
В Украине запретили вакцину от дифтерии
В Украине запретили вакцину от дифтерии / politeka.net

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на вакцину против дифтерии и других заболеваний "Пентаксим" из-за нарушения требований законодательства Украины.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 30 августа.

Лекарственное средство Пентаксим, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций производства "Санофи Пастер Сек.А.".

Постоянный запрет введен из-за маркировки на иностранном языке (русский), что нарушает требования законодательства Украины.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Под временный запрет попала вода для инъекций, серия №81009003, растворитель для парентерального применения по 2 мл в ампуле; по 10 или 100 ампул в пачке; по 5 мл в ампуле; по 10 или 100 ампул в пачке; по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 2 блистера в пачке; по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 2 блистера Частного акционерного общества "Лекхим - Харьков", Украина.

Временный запрет введен из-за непредвиденной побочной реакции при применении.


Что такое дифтерия?
Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.


Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
 3 августа , 15:29
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле
 9 июля , 14:21
4 вещи, которые не стоит делать пациентам в больницах
 15 мая , 14:23
Донорскую кровь будут делать универсальной
 23 августа , 17:24
В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
 31 июля , 15:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук