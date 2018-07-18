В Украине запретили выплаты вознаграждений менеджерам государственных компаний

В Украине запретили выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Решение представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Он отметил, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но "жадность и фантастические цифры бонусов" воспринимать и поддерживать нельзя, пишет пресс-служба правительства.

"Надо понимать, что владельцем госкомпаний является украинский народ", – подчеркнул Гройсман.

В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность,

– добавил премьер-министр.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем касательным к победе в виде 1% от выигранной суммы.