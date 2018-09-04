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В Украине запустили единый реестр медицинских осмотров: что изменится

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В Украине начал действовать единый реестр медицинских осмотров
В Украине начал действовать единый реестр медицинских осмотров / Фото из свободных источников

Министерство здравоохранения сообщило о запуске "Единой государственной базы данных медицинских осмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Все медицинские профессиональные осмотры украинцев будут храниться с 3 сентября 2018 года в единой базе. Таким образом, это сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

Єдина державна база даних медичних оглядів

Единая государственная база данных медицинских осмотров

Профессиональные осмотры являются обязательными для:

1. водителей,
2. людей, которые владеют оружием,
3. декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли.

В дальнейшем этот реестр интегрируют в системы "Электронное здоровье". Также можно использовать приложение "Медицинские осмотры", с помощью которого можно проверить наличие медицинской справки в системе.

Додаток

Приложение "Медицинские осмотры"

До конца 2018 года планируют подключить к системе около трех тысяч учреждений здравоохранения. Постепенно будут заменять бумажные бланки на электронные.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 Канал
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