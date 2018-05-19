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В Украине запустили крупнейший онлайн-архив украинского фольклора

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Берегини фольклора со всей страны передали по наследству свои песни. В субботу, 19 мая, запустился крупнейший онлайн-архив музыкальных произведений "Полифония". Четыре сотни бабушек спели вместе и по отдельности песни, которые передавались из поколения в поколение.

Уникальные песни и голоса навсегда останутся в онлайн-архиве Полифония.

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Берегини фольклора из 80 сел записали почти тысячу песен. На это инициатору проекта венгру Миклошу Боту понадобилось четыре года. За это время пережил не одну радостную и трагическую историю. В частности, одна из них объясняет важность его работы.

На Полтавщине ​​я встретил одну женщину. Ей было 93 года. Ее дом был забит невероятным количеством полотенец, ковров, вышиванок. Через три года приехал к ней и увидел выбитые окна, никого и ничего нет. Спрашиваю у соседа: "А что случилось?" Тот говорит: "Умерла бабушка, все, что было в доме, мы вынесли на улицу и сожгли",
– рассказал руководитель проекта "Полифония" Миклош Бот.

Проект Поліфонія

Запись для фольклорного проекта "Полифония"

Песни можно послушать на сайте Рolyphonyproject.com.

Проект Поліфонія

400 женщин записали почти тысячу песен

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Музыка Новости культуры
Источник: 24 Канал
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